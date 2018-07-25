Официальный курс маната к мировым валютам на 25 июля

25 июля 2018 09:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9855 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

25.07.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9855

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2574

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0618

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8575

1 бразильский реал

1 BRL

0.4534

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1277

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1508

1 чешская крона

1 CZK

0.0773

1 чилийский песо

1 CLP

0.2597

1 китайский юань

1 CNY

0.25

1 датская крона

1 DKK

0.2665

1 грузинский лари

1 GEL

0.6945

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0247

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2346

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0117

100 иранских риалов

100 IRR

0.0039

1 шведская крона

1 SEK

0.1926

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7107

1 израильский шекель

1 ILS

0.4652

1 канадский доллар

1 CAD

1.2915

1 кувейтский динар

1 KWD

5.617

1 казахский тенге

1 KZT

0.0049

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1121

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4183

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0901

1 молдавская лея

1 MDL

0.1023

1 египетский фунт

1 EGP

0.095

1 норвежская крона

1 NOK

0.2076

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0217

1 польский злотый

1 PLN

0.462

1 российский рубль

1 RUB

0.0269

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2456

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3885

1 турецкая лира

1 TRY

0.3483

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0555

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1805

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.064

100 японских иен

100 JPY

1.528

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1548

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Банковские металлы в Азербайджане дорожают
Бизнес 10:20
Центробанк Азербайджана установил курс маната на 25 июля
Бизнес 24 июля 17:29
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Бизнес 24 июля 09:58
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 июля
Бизнес 24 июля 09:23
Центробанк Азербайджана установил курс маната на 24 июля
Бизнес 23 июля 17:18
Основные драгметаллы в Азербайджане вновь дорожают
Бизнес 23 июля 10:12
Лента новостей
В Азербайджане в I полугодии в рамках борьбы с коррупцией наложен арест на имущество в 25 млн манатов
Общество 10:26
"Мой выбор – учиться на инженера по автоматизации процессов в БВШН"
Общество 10:24
Банковские металлы в Азербайджане дорожают
Бизнес 10:20
«Узбекнефтегаз» начал добычу газа на второй скважине месторождения в Устюртском регионе
Энергетика 10:16
Итальянская Eni объявила тендер в Туркменистане
Тендеры 09:47
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 90 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:47
В Кыргызстан впервые с официальным визитом прибыла военная делегация Казахстана (ФОТО)
Кыргызстан 09:05
Турция работает над разработкой новой системы воинской службы – Эрдоган
Турция 08:54
Микробизнес в Азербайджане получит новые возможности для развития
Бизнес 08:02