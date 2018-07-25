В Узбекистане впервые могут появиться виртуальные банковские карточки

БАКУ /Trend/ - Банки Узбекистана в ближайшее время могут начать выпуск виртуальных банковских карт, передаёт "Подробно.uz".

Это предусмотрено постановлением правления Центробанка, которое вносит изменения и дополнения в Положение о порядке выпуска банковских карт коммерческими банками и их обращения в Узбекистане.

В частности, впервые в законодательстве страны появляется термин "виртуальная карта". Это специальная банковская карта без физического носителя, предназначенная для платежей в Интернете. Она представляет собой данные реквизитов банковской карты, необходимые для осуществления оплаты.

К одному счету можно будет привязать несколько дополнительных банковских и виртуальных карт. При этом предоставление в пользование виртуальных карт будет осуществляться на основании договора, заключаемого между коммерческим банком и его клиентом в письменной форме или путем акцепта оферты.

Кроме того, в законодательстве страны появляется термин "VV (CVC) код" – специальный код банковской карты, используемый для проверки ее подлинности при осуществлении платежей в интернете, а также вводится требование обязательного использования при транзакциях через банковские карты системы антифрод, которая будет выявлять и предотвращать мошеннические операции.

Еще одно нововведение – появление термина "кобейджинговая карта".

Согласно дополнениям, "кобейджинговая банковская карта" – это карта, которая функционирует в нескольких платежных системах, логотипы которых размещены на лицевой стороне карты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.