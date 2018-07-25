В I полугодии 2018 года темпы роста прибыли госпредприятий Китая ускорились

25 июля 2018 11:38 (UTC+04:00)

В первом полугодии нынешнего года темпы роста прибыли государственных предприятий Китая ускорились, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на данные министерства финансов.

Совокупная прибыль госпредприятий в первой половине года достигла 1,72 триллиона юаней (примерно 253 миллиарда долларов), увеличившись на 21,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Темпы роста показателя оказались на 0,2 процентных пункта выше, чем в январе-мае.

За первые шесть месяцев объем операционных доходов госпредприятий составил 27,8 триллиона юаней, увеличившись на 10,2 процента в годовом исчислении. При этом операционные расходы достигли 26,7 триллиона юаней с приростом на 9,5 процента.

По состоянию на конец июня суммарные активы госпредприятий составляли 171 триллиона юаней, повысившись на 9,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, тем временем долговые обязательства выросли на 8,8 процента до 111 триллиона юаней.

В первом полугодии 2018 года был отмечен значительный рост прибыли госпредприятий в черной и цветной металлургии, нефтедобывающей и нефтехимической промышленности. Темпы роста их прибыли превзошли темпы роста доходов.

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