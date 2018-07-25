В Азербайджане ощущается нехватка способных управлять агротехникой кадров - эксперт

25 июля 2018 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане есть потребность в кадрах, которые могли бы управлять сельскохозяйственной техникой.

Об этом сказал в среду на конференции, посвященной новшества и проблемам в сфере пассажиро- и грузоперевозок, эксперт Эршад Гусейнов.

По его словам, в настоящее время в стране около 80 тысяч единиц агротехники.

“Некоторые люди управляют этой техникой, не имея водительских прав, и в итоге мы слышим, что где-то перевернулся трактор, погибли люди. Это происходит из-за отсутствия профессиональных кадров и неправильного использования сельскохозяйственной техникой”, - сказал он.

Гусейнов отметил, что другая проблема связана с тем, что техобслуживание агротехники не всегда проводится своевременно.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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