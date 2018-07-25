Нацбанк Грузии отозвал лицензию “дочки” Международного банка Азербайджана

25 июля 2018 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Грузии отозвал лицензию “дочки” Международного банка Азербайджана (МБА), сообщает Нацбанк в среду.

Как отмечается, решение принято на основе обращения самого банка. Грузинская “дочка” МБА продолжит свою деятельность как небанковская бизнес-организация.

В марте акционеры Международного банка Азербайджана приняли решение покинуть рынки Грузии и России.

"Естественно, это решение опирается на подробный анализ. Мы учли экономическую эффективность вышеуказанных структур для будущей деятельности банка и приняли решение остановить их деятельность. Такое решение связано с подготовкой Международного банка Азербайджана к приватизации", - сказал тогда исполняющий обязанности председателя правления МБА Аббас Ибрагимов, комментируя решение покинуть российский и грузинский рынки.

"МБА-Грузия" действует с 2006 года. Банк обслуживает как азербайджанских, так и грузинских клиентов. Международный банк Азербайджана основан в январе 1992 года.

Международный банк Азербайджана находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Банк действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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