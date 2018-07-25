Темпы роста инфляции в Казахстане снизились

25 июля 2018 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Инфляция в Казахстане в июне текущего года составила 0,2 процента, с начала года – 2,6 процента. Об этом сообщает в среду пресс-служба Национального банка Казахстана.

Отметим, что за январь-июнь прошлого года инфляция составила 3,7 процента, а по итогам прошлого года - 7,1 процента.

При этом, по данным регулятора, годовая инфляция сложилась на уровне 5,9 процента и находится внутри целевого коридора Национального банка на конец текущего года в пять-семь процентов.

Кроме того, в структуре инфляции цены в годовом выражении на непродовольственные товары повысились на 8,4 процента, на продовольственные товары и платные услуги – на 4,2 процента и 5,5 процента соответственно.

Как отмечает регулятор, в июне инфляционные ожидания населения остались без изменений. Количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила шесть процентов.

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