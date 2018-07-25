Узбекистан и Беларусь создадут совместное фармацевтическое предприятие

25 июля 2018 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Беларусь могут наладить совместный выпуск медицинских изделий.

Об этом, как передаёт БЕЛТА, сообщил сегодня журналистам заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности - начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Виктор Шеин.

Переговоры по поводу совместного предприятия сейчас ведет в Узбекистане руководство холдинга "Белфармпром" и УП "Фребор" - дочернего предприятия Борисовского завода медицинских препаратов, которое производит инфузионно-трансфузионные системы, устройства для переливания крови, зонды, дренажные устройства и другие медизделия для диализа.

"Планируем перенести часть мощностей в виде создания совместного производства в Узбекистане", - сказал Виктор Шеин.

Он отметил, что по подобной схеме белорусская сторона намерена работать на рынках и других стран, например Грузии, Таджикистана. Такая тактика соответствует современным трендам: зарубежные партнеры заинтересованы не только в прямых поставках, но и в создании СП с белорусами.

По итогам 2017 года белорусские фармпроизводители отгрузили на внешние рынки продукции примерно на 140 миллионов долларов. Белорусские лекарства поставляются в более чем 30 стран мира.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Белорусские антибиотики готовятся к сертификации для поставок в США
Беларусь 17:46
Венгерский производитель быстрозамороженных продуктов может реализовать проект в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 16:49
В Узбекистане запущена система онлайн-регистрации иностранцев и лиц без гражданства
Туризм 15:55
В Джизакской области Узбекистана пройдёт международный инвестиционный форум
Бизнес 15:05
В Беларуси планируется выпускать медикаменты нетрадиционной китайской медицины
Беларусь 14:47
Узбекский банк «Ипак Йули» вдвое ускорил процесс выдачи кредитов
Бизнес 13:26
Лента новостей
Китай планирует запустить еще два онлайн-суда
Китай 18:37
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме
Бизнес 18:35
На севере Израиля сработали сирены тревоги
Израиль 18:34
Туркменистан расширяет производство строительных материалов
Бизнес 18:31
Банк ВТБ (Азербайджан) закупает банкоматы с функцией ресайклинга
Тендеры 18:31
Банк ВТБ (Азербайджан) закупает лицензию и техподдержку для IT-оборудования
Тендеры 18:30
Банк ВТБ (Азербайджан) объявил тендер
Тендеры 18:26
В Турции выросла число компаний с казахстанским капиталом
Бизнес 18:21
Объем депозитов резидентов Казахстана увеличился
Казахстан 18:16