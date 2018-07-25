Узбекистан и Беларусь создадут совместное фармацевтическое предприятие

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Беларусь могут наладить совместный выпуск медицинских изделий.

Об этом, как передаёт БЕЛТА, сообщил сегодня журналистам заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности - начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Виктор Шеин.

Переговоры по поводу совместного предприятия сейчас ведет в Узбекистане руководство холдинга "Белфармпром" и УП "Фребор" - дочернего предприятия Борисовского завода медицинских препаратов, которое производит инфузионно-трансфузионные системы, устройства для переливания крови, зонды, дренажные устройства и другие медизделия для диализа.

"Планируем перенести часть мощностей в виде создания совместного производства в Узбекистане", - сказал Виктор Шеин.

Он отметил, что по подобной схеме белорусская сторона намерена работать на рынках и других стран, например Грузии, Таджикистана. Такая тактика соответствует современным трендам: зарубежные партнеры заинтересованы не только в прямых поставках, но и в создании СП с белорусами.

По итогам 2017 года белорусские фармпроизводители отгрузили на внешние рынки продукции примерно на 140 миллионов долларов. Белорусские лекарства поставляются в более чем 30 стран мира.

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