Китайская провинция Ганьсу стремительно наращивает торговлю со странами "Пояса и пути"

В первом полугодии 2018 года объем экспорта и импорта провинции Ганьсу достиг 20 миллиардов юаней (1 доллар - 6,8 юаня), что на 40,2 процента больше, чем в тот же период прошлого года, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на таможню города Ланьчжоу, административного центра провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай).

Объем торговли между провинцией Ганьсу и странами, расположенными вдоль "Пояса и пути", вырос на 41 процент до 8,34 миллиарда юаней. В частности, объем экспорта составил 2,12 миллиарда юаней с приростом на 86,8 процента, а импорта - 6,22 миллиарда юаней с приростом на 30,1 процента.

Провинция Ганьсу играет все более важную роль в рамках инициативы "Пояс и путь". В первом полугодии 2018 года через проверку Ланьчжоуской таможни прошел 51 грузовой состав, следовавший по маршруту Китай - Европа и перевезший 1832 контейнера с товарами стоимостью 85,01 миллиона долларов, что на 25,8 процента больше, чем годом ранее.

Более того, быстрое развитие экономики в странах вдоль "Пояса и пути" придало продолжительный импульс экспорту провинции Ганьсу в рамках осуществления подрядных строительных работ за рубежом. В первом полугодии 2018 года объем экспорта товаров из провинции Ганьсу для проведения таких работ составил 300 миллиона юаней, увеличившись в 3,4 раза в годовом выражении.

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