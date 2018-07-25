Китай надеется на упрощение процедур торговли и инвестиций со стороны Великобритании

25 июля 2018 20:40 (UTC+04:00)

Китай надеется, что Великобритания примет реальные меры по содействию упрощению процедур торговли и инвестиций. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщает "Синьхуа".

Глава МИД Великобритании Джереми Хант нанесет официальный визит в КНР 30 июля.

Гэн Шуан отметил, что в сложившейся международной обстановке Китаю и Великобритании, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН, защитниками международного порядка и свободной торговли, необходимо направлять позитивные сигналы в поддержку международного порядка, основанного на правилах, строя мировую экономику открытого типа и противостоя протекционизму и унилатерализму.

Помимо того, Гэн Шуан выразил надежду, что Великобритания будет объективно смотреть на нормальное деловое поведение иностранных компаний и создаст справедливую среду для них, основываясь на соблюдении принципов взаимной выгоды и совместного развития.

"Мы надеемся, что Великобритания примет реальные меры по содействию упрощению процедур торговли и инвестиций и будет противостоять торговому и инвестиционному протекционизму", - заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая.

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