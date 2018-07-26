В Акмолинской области Казахстана появится репродуктивная ферма

26 июля 2018 19:29 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Увеличились железнодорожные транзитные перевозки грузов через территорию Казахстана
Казахстан 19:51
Внешний товарооборот Туркестанской области Казахстана увеличился на треть
Бизнес 18:43
В Казахстане открылся центр по сертификации органической продукции
Казахстан 18:34
Британские эксперты будут наблюдать за безопасностью полетов в Казахстане
Казахстан 17:25
На льготные микрокредиты для аграриев Казахстана будет направлено 44,7 миллиарда тенге
Казахстан 17:21
Казахстанский ForteBank может понести дополнительные убытки - Fitch
Казахстан 17:14
Лента новостей
Увеличились железнодорожные транзитные перевозки грузов через территорию Казахстана
Казахстан 19:51
Рейс Air China из Парижа в Пекин вернулся в аэропорт вылета
Китай 19:50
МИД: Азербайджан больше всех заинтересован в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 19:43
AccessBank закупает курьерские услуги
Бизнес 19:40
Лунное затмение многие не увидят, потому что будут смотреть на сцену фестиваля «ЖАРА» - Сергей Кожевников (ФОТО)
Культура 19:40
Пенс заявил о падении ИГ
США 19:37
В Азербайджане состоялся саммит A’Startap при содействии Центра «Barama» Azercell Telekom (ФОТО)
ИКТ 19:33
«ЖАРА» – главное музыкальное событие лета - Филипп Киркоров (ФОТО)
Культура 19:29
Вугар Рагимзаде: Азербайджан, в отличие от моноэтнической Армении, является толерантной страной
Политика 19:15