AccessBank закупает курьерские услуги

26 июля 2018 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере, сообщает банк.

Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на закупку курьерских услуг.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az, либо по номеру (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 30 июля 2018 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В AccessBank мне всегда рады - Репортаж с прифронтовой зоны (ФОТО)
Бизнес 24 июля 11:47
Участники проекта "Летняя школа" ознакомились с деятельностью AccessBank (фото)
Общество 18 июля 15:23
AccessBank продлил кредитную кампанию
Бизнес 6 июля 12:28
Азербайджанский AccessBank объявил тендер
Тендеры 2 июля 12:57
Азербайджанский AccessBank покупает лицензии на программное обеспечение
Тендеры 2 июля 12:52
"AccessBank" и UNEC завершили очередной совместный проект (ФОТО)
Общество 29 июня 19:33
Лента новостей
Увеличились железнодорожные транзитные перевозки грузов через территорию Казахстана
Казахстан 19:51
Рейс Air China из Парижа в Пекин вернулся в аэропорт вылета
Китай 19:50
МИД: Азербайджан больше всех заинтересован в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 19:43
Лунное затмение многие не увидят, потому что будут смотреть на сцену фестиваля «ЖАРА» - Сергей Кожевников (ФОТО)
Культура 19:40
Пенс заявил о падении ИГ
США 19:37
В Азербайджане состоялся саммит A’Startap при содействии Центра «Barama» Azercell Telekom (ФОТО)
ИКТ 19:33
В Акмолинской области Казахстана появится репродуктивная ферма
Бизнес 19:29
«ЖАРА» – главное музыкальное событие лета - Филипп Киркоров (ФОТО)
Культура 19:29
Вугар Рагимзаде: Азербайджан, в отличие от моноэтнической Армении, является толерантной страной
Политика 19:15