Какие возможности может открыть финсектору Азербайджана “регулятивная песочница”?

БАКУ /Trend/ - В 2018 году финансовый сектор Азербайджана начал восстанавливаться после сложных нескольких лет - банковский, фондовый и страховые рынки вернулись к активному развитию.

Так, рынок страхования вырос за год на 55 процентов, фондовый рынок - втрое. Пострадавший сильнее всех банковский сектор также демонстрирует определенный рост - с начало года кредитование в стране выросло на 0,5 процента.

Для стимулирования роста и минимизации негативных эффектов от различных рисков финансовому сектору нужны более гибкие механизмы, которые помогли бы быстрее адаптироваться к новым реалиям. Одним из таких механизмов можно считать "регулятивные песочницы", которые уже успешно внедряют в некоторых странах.

Что такое регулятивная песочница? Это особый правовой режим, позволяющий юридическим лицам, занимающимся разработкой новых финансовых продуктов и услуг, проводить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушения действующего законодательства.

Комментируя Trend пользу "песочниц" для финансового сектора, исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст отметил, что "регулятивные песочницы" позволяют финансовым организациям протестировать новые продукты и сервисы на ограниченном участке рынка, а регуляторам – посмотреть, есть ли какие-то риски и как их можно минимизировать, не подвергая угрозе весь рынок целиком.

"Регулятивные песочницы" - это довольно новый инструмент в арсенале регуляторов, но в той или иной форме его внедрили или готовятся внедрить уже около двадцати стран. Дело в том, что на финансовом рынке появляется все больше инноваций: это новые платежные инструменты, новые способы взаимодействия с клиентом и так далее. Новые технологии позволяют повысить эффективность рынка, повышают доступность финансовых услуг и делают экономику более конкурентоспособной, поэтому в модернизации заинтересованы и потребители, и регуляторы, и финансовые организации", - сказал Шуст.

Тем не менее, продолжил собеседник агентства, есть две проблемы, связанные с внедрением современных технологий в финансовый сектор.

"Во-первых, финансовое законодательство зачастую не регулирует какие-то конкретные новые технологии, потому что, когда его принимали, их просто не было. А без регулятивной базы финансовые организации не могут выводить на рынок новые продукты. Во-вторых, не все риски новых технологий достаточно изучены. И, конечно, это вызывает опасения регуляторов. В итоге новые решения на рынке появляются медленнее, чем хотелось бы, либо вовсе не появляются. Причем эти сложности актуальны почти для всех стран вне зависимости от географии или типа экономики", - отметил Шуст.

Именно в таких случаях и нужны "регулятивные песочницы". Как добавил Шуст, они являются одним из инструментов, которые направлены на то, чтобы на рынке появлялись инновации, но при этом не возникали непредвиденные риски, которые бы поставили под угрозу стабильность системы или доверие потребителей к банкам.

"То есть в более широком смысле - это способ адаптироваться к быстрым изменениям в финансовом секторе", - добавил он.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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