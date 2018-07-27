АБР поможет Узбекистану в развитии сельхозиндустрии и продовольственной безопасности

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил новую долгосрочную корпоративную Стратегию до 2030 года, определяющую видение и стратегический ответ АБР на меняющиеся потребности Азиатско-Тихоокеанского региона, говорится в пресс-релизе компании.

«Азиатско-Тихоокеанский регион добился большого прогресса за последние полвека в сокращении бедности и повышении экономического роста, но еще остались нерешенные вопросы развития. В Стратегии до 2030 года сочетаются финансы, знания и партнерские отношения, которые подкрепляют наши усилия по искоренению крайней бедности и расширяют наше видение создания процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого региона», – сказал президент АБР Такехико Накао.

Цели АБР согласовываются с основными глобальными обязательствами, такими как Цели устойчивого развития, Программа финансирования для развития, Парижское соглашение по изменению климата и Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий. Учитывая размер Азиатско-Тихоокеанского региона, исполнение этих обязательств будет зависеть от достижений в регионе.

В Стратегии до 2030 года признается, что амбициозная глобальная повестка развития должна учитывать местную специфику. АБР будет усиливать свой страновой подход, поощрять использование инновационных технологий и проводить интегрированные мероприятия, сочетающие экспертные знания из различных отраслей и сфер и реализуемые через проекты в государственном и частном секторах.

АБР продолжит уделять первоочередное внимание наиболее бедным и уязвимым странам региона. Он будет применять дифференцированные подходы для удовлетворения разнообразных потребностей разных групп стран: нестабильные и затронутые конфликтом страны, небольшие островные развивающиеся государства, страны с низким доходом и доходом ниже среднего, страны с доходом выше среднего. В этих группах стран АБР будет уделять первоочередное внимание отстающим направлениям и очагам бедности и нестабильности.

Инфраструктурные инвестиции, особенно те, которые являются экологически безопасными, устойчивыми и инклюзивными, остаются одним из главных приоритетов. В то же время АБР расширит свою деятельность в социальной сфере, например, в секторе образования, здравоохранения и социальной защиты.

Поддержка АБР будет сосредоточена на семи операционных приоритетах: устранение сохраняющейся бедности и снижение неравенства; ускорение прогресса в области гендерного равенства; борьба с последствиями изменения климата, формирование устойчивости к последствиям изменения климата и бедствий, повышение экологической устойчивости; более удобные для жизни города; стимулирование развития сельских территорий и продовольственная безопасность; укрепление управления и институционального потенциала; содействие региональному сотрудничеству и интеграции.

Не менее 75 процентов проектов АБР, по которым были приняты обязательства (скользящее среднее за 3 года, включая суверенные и несуверенные проекты), будут включать компонент гендерного равенства до 2030 года. АБР обеспечит, чтобы 75 процентов проектов, по которым были приняты обязательства, поддерживали меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним до 2030 года. Финансирование на цели противодействия последствиям изменения климата из собственных средств АБР достигнет 80 миллиардов долларов за период на 2019-2030 годы. Новая система корпоративных результатов, которая должна быть готова к середине 2019 года, будет включать больше целевых показателей по другим операционным приоритетам АБР.

В целях реализации семи операционных приоритетов Стратегии до 2030 года, АБР расширит и диверсифицирует свои проекты в частном секторе, число которых достигнет трети от всех операций АБР к 2024 году.

«Мы расширим деятельность в частном секторе на новых и пограничных рынках, например, в нестабильных и затронутых конфликтом странах и небольших островных развивающихся государствах. Кроме того, мы будем больше поддерживать государственно-частное партнерство», – сказал Накао.

Деятельность АБР в частном секторе поможет повысить стандарты в области охраны окружающей среды, социальные стандарты и стандарты управления; обеспечить финансирование, которое не доступно на рынке на разумных условиях; улучшить дизайн проектов и результаты развития; смягчить воспринимаемые риски. В дополнение к инновационной инфраструктуре, больше поддержки будет оказываться агробизнесу и социальным секторам, таким как здравоохранение и образование, через сотрудничество с частным сектором.

АБР и впредь будет надежным источником и катализатором финансирования.

«Важным показателем нашего успеха будет объем и качество дополнительных ресурсов, привлекаемых сверх собственного финансирования», – добавил Накао.

АБР планирует существенно увеличить долгосрочное софинансирование к 2030 году, чтобы на каждый доллар финансирования для проектов в частном секторе приходилось 2,50 доллара долгосрочного софинансирования.

Организация будет также тесно работать с входящими в нее развивающимися странами, чтобы предоставлять наиболее востребованные продукты и услуги в области знаний. Она будет активно заниматься исследованиями, предоставлять качественные консультации по политике, укреплять институциональный потенциал стран и расширять партнерство по передаче знаний.

АБР стремится быть сильнее, лучше и быстрее и поэтому будет проводить кардинальную модернизацию своих бизнес-процессов, применяя имеющиеся технологии. Он будет расширять свои продукты и инструменты, укреплять человеческие ресурсы и ускоренными темпами проводить цифровые преобразования. АБР поддерживает многообразие персонала, гендерный баланс и уважительную рабочую среду для всех. АБР внедрит подход «Один АБР», направленный на объединение знаний и опыта всей организации. Он будет сотрудничать с организациями гражданского общества при разработке, реализации и мониторинге проектов.

При подготовке Стратегии до 2030 года были проведены обширные консультации с широкой, репрезентативной группой заинтересованных сторон из разных стран-членов АБР, ведущими экспертами в области развития и организациями гражданского общества.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. В АБР, который был образован в 1966 году, входят 67 стран, в том числе 48 стран из региона. В 2017 году общая сумма операций АБР составила 32,2 миллиарда долларов, включая 11,9 миллиарда долларов софинансирования.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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