Президент Узбекистана раскритиковал темпы освоения инвестиций

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года в Узбекистане освоено лишь 26 процентов от общего объема запланированных иностранных инвестиций.

Об этом, как передаёт пресс-служба президента Узбекистана, стало известно в ходе проведённого накануне Шавкатом Мирзиёевым видеоселекторного совещания по вопросам реализации проектов с участием иностранных инвестиций.

Согласно информации, в 2018 году по программам инвестиционных и инфраструктурных проектов предусмотрено реализовать за счет всех источников 2 612 инвестпроектов и освоить в общей сложности свыше 6,85 миллиарда долларов. Из них 4,9 миллиарда долларов являются иностранными инвестициями, в том числе 2,3 миллиарда долларов – кредиты международных финансовых институтов и 2,6 миллиарда долларов – прямые инвестиции.

Президент подверг критике неудовлетворительное состояние освоения этих средств и реализации проектов. В рамках 82 проектов с участием международных организаций и иностранных государств в течение года намечено освоить 2,283 миллиарда долларов. В первом полугодии освоено лишь 26 процентов этой суммы.

Одной из основных причин президент назвал нежелание руководителей отраслей и предприятий брать на себя ответственность, а также практику, когда освоение основной части средств (до 70 процентов) откладывается на конец года.

Еще одна причина – кредитные ресурсы привлекаются не под тщательно проработанные проекты с готовой документацией, а по принципу «сперва получим средства, а там будь что будет». Глава государства также отметил, что под предлогом координации и контроля реализации инвестпроектов многие процедуры были излишне усложнены.

Мирзиёев поручил премьер-министру и его заместителям утвердить новые отраслевые графики для освоения основной части средств международных и иностранных финансовых организаций в августе-октябре и полного выполнения прогнозных показателей до конца года.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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