Президент Узбекистана раскритиковал темпы освоения инвестиций

27 июля 2018 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года в Узбекистане освоено лишь 26 процентов от общего объема запланированных иностранных инвестиций.

Об этом, как передаёт пресс-служба президента Узбекистана, стало известно в ходе проведённого накануне Шавкатом Мирзиёевым видеоселекторного совещания по вопросам реализации проектов с участием иностранных инвестиций.

Согласно информации, в 2018 году по программам инвестиционных и инфраструктурных проектов предусмотрено реализовать за счет всех источников 2 612 инвестпроектов и освоить в общей сложности свыше 6,85 миллиарда долларов. Из них 4,9 миллиарда долларов являются иностранными инвестициями, в том числе 2,3 миллиарда долларов – кредиты международных финансовых институтов и 2,6 миллиарда долларов – прямые инвестиции.

Президент подверг критике неудовлетворительное состояние освоения этих средств и реализации проектов. В рамках 82 проектов с участием международных организаций и иностранных государств в течение года намечено освоить 2,283 миллиарда долларов. В первом полугодии освоено лишь 26 процентов этой суммы.

Одной из основных причин президент назвал нежелание руководителей отраслей и предприятий брать на себя ответственность, а также практику, когда освоение основной части средств (до 70 процентов) откладывается на конец года.

Еще одна причина – кредитные ресурсы привлекаются не под тщательно проработанные проекты с готовой документацией, а по принципу «сперва получим средства, а там будь что будет». Глава государства также отметил, что под предлогом координации и контроля реализации инвестпроектов многие процедуры были излишне усложнены.

Мирзиёев поручил премьер-министру и его заместителям утвердить новые отраслевые графики для освоения основной части средств международных и иностранных финансовых организаций в августе-октябре и полного выполнения прогнозных показателей до конца года.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Ташкенте представят широкий ассортимент белорусской продукции
Бизнес 14:25
Франция окажет Узбекистану помощь в развитии авиационного сектора
Бизнес 13:50
Выросло число выданных Узбекистаном въездных виз
Туризм 12:23
"Таджик Эйр" запускает новый рейс Душанбе-Самарканд
Таджикистан 12:20
Узбекистанцам придётся делать втрое меньше покупок с Amazon, AliExpress
Бизнес 11:35
Российский и узбекский банки будут сотрудничать на внешних кредитных рынках
Бизнес 10:33
Лента новостей
Минэкологии Азербайджана оштрафовало центры отдыха
Общество 16:09
В Иерусалиме произошли столкновения между арабами и израильской полицией
Израиль 16:05
В Азербайджане к домам торжеств и ресторанам применят санкции за загрязнение атмосферы
Общество 16:01
Всемирно известный робот София в Баку (ФОТО)
ИКТ 16:01
Неправильно политизировать музыкальный фестиваль "Жара" - Хикмет Бабаоглу
Политика 15:41
В Египте девять человек пострадали в ДТП
Арабские страны 15:30
США должны уважать законы Турции – спикер
Турция 15:29
Банки в Азербайджане незначительно увеличили активы
Бизнес 15:11
Мария Захарова: "ЖАРА-2018" - прекрасный пример культурного взаимодействия
Общество 14:56