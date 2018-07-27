Франция окажет Узбекистану помощь в развитии авиационного сектора

БАКУ /Trend/ - В Министерстве иностранных дел Франции состоялось седьмое заседание узбекско-французской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщило ИА «Дунё».

В заседании приняли участие более 50 представителей официальных, деловых и экспертных кругов двух стран. Делегацию Узбекистана возглавил заместитель премьер-министра Сухроб Холмурадов, французскую сторону представлял министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Глава МИД Франции отметил, что в дипломатических отношениях двух стран сегодня открывается новая страница. Он выразил полную поддержку региональной политики Ташкента по обеспечению мира и стабильности в Центральной Азии, в том числе усилий по стабилизации ситуации в Афганистане.

Госсекретарь МИД Франции Жан Батист Лемуан выразил готовность своей страны оказать содействие Узбекистану в реализации совместных проектов в таких направлениях, как авиационная и другие виды промышленности, нефтегазовый и добывающий сектор, текстильная и сельскохозяйственная отрасли.

Сухроб Холмурадов и первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев ознакомили присутствующих с текущим социально-экономическим положением в Узбекистане и условиями для иностранных инвесторов.

В ходе мероприятия с докладами выступили представители Airbus, Thales, Veolia, Sagemcom, BPIFrance, Национального центра космических исследований Франции, Французского агентства развития, Министерства финансов. С узбекской стороны презентации представили Национальный банк, Госкомтуризма, Госкомитет по инвестициям и ряд компаний.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.