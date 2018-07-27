В Ташкенте представят широкий ассортимент белорусской продукции

27 июля 2018 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Узбекистана с 14 по 19 сентября будет проходить выставка белорусских товаров Made in Belarus, сообщает "Белинтерэкспо".

Участие в выставке примут более 100 предприятий-флагманов: «БЕЛАЗ», «МТЗ», «Белшина», «Белорусская лесная компания», «Березастройматериалы», «Адани», «БелОМО», «Конте СПА», «Коммунарка», «Бабушкина крынка», «Белрыба» и другие.

В рамках выставки будет представлен ряд тематических экспозиций. Крупные промышленные предприятия страны продемонстрируют образцы сельскохозяйственной и коммунальной техники, инновационные электробусы, разработки для оборонного комплекса.

Концерн «Белнефтехим» представит широкий ассортимент химической и нефтехимической продукции.

Компании деревообрабатывающей и строительной отрасли предложат пиломатериалы, керамическую плитку и мебель из натуральной древесины.

Предприятия белорусской лёгкой промышленности продемонстрируют коллекции модной одежды и интерьерный текстиль.

Широкий ассортимент продуктов питания и напитков представят производители из всех областей Беларуси.

Услуги по разработке программного обеспечения и производству оборудования систем передачи данных предложат подведомственные организации Министерства связи и информатизации.

Новинки художественной, учебной и научной литературы презентуют крупные издательские дома Беларуси.

В рамках выставки также будут представлены научно-технические и инновационные разработки белорусских ученых, образовательные программы университетов, а также возможности лечения и оздоровления в Беларуси.

Экспозиция выставки Made in Belarus находится в финальной стадии формирования, однако белорусские предприятия любой формы собственности, заинтересованные в экспорте своей продукции на узбекский рынок, еще могут успеть подать заявки на участие.

Выставка организуется Белорусской торгово-промышленной палатой при поддержке государственных органов двух стран. Выставочным оператором выступает предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

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