Узбекистан поднялся в рейтинге эффективности логистики ВБ

27 июля 2018 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Индексе эффективности логистики (LPI) Всемирного банка (ВБ) Узбекистан занял 99-е место из 160 стран, что на 19 позиций выше, чем в 2016 году (118-е место), говорится в докладе «Налаживание связей для повышения конкурентоспособности» ВБ.

Согласно LPI за 2018 год, Узбекистан занимает 140-е место по эффективности таможенных процедур, 77-е место по развитию инфраструктуры и 120-е место по международным отправлениям.

Страна расположилась на 88-м месте по качеству логистики и компетенции и на 90-м месте по отслеживанию товаров, а также на 91-м месте по своевременности.

В докладе, публикуемом каждые два года начиная с 2007 года, используются как качественные, так и количественные показатели для сравнительной оценки эффективности логистики.

В докладе содержится рейтинг 160 стран по степени эффективности цепей поставок, предоставляющих доступ компаниям к национальным и международным рынкам. В LPI за 2018 год особое внимание также уделяется и новым проблемам, таким как устойчивость цепей поставок, их воздействие на окружающую среду и потребность в квалифицированных работниках.

Доклад и Индекс эффективности логистики – это инструменты, которые были разработаны, чтобы помочь правительствам оценить достижения своих стран в области торговой логистики по таким ключевым критериям, как уровень компетентности и профессионализма в сфере логистики, качество торговой инфраструктуры, стоимость международных перевозок и частота своевременной доставки товаров по назначению.

Отметим, что узбекская акционерная компания «Узагроэкспорт» ранее сообщила Trend, что Узбекистан приглашает иностранные компании принять участие в инвестиционных проектах по строительству современных логистических центров.

Согласно информации, новые логистические центры планируется создать в шести регионах республики с внедрением современных технологий для хранения в холодильных установках, упаковки, калибровки и переработки свежих фруктов и овощей.

Представитель компании отметил, что работы в этом направлении уже ведутся и развитию логистической инфраструктуры в Узбекистане уделяется повышенное внимание.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Таджикистан увеличил экспорт электроэнергии наполовину: за счет поставок в Узбекистан
Таджикистан 18:41
Казахстанский автопром нуждается в господдержке для выхода на рынок Узбекистана
Бизнес 16:52
В Узбекистане будет построен крупнейший в Центральной Азии цементный завод
Бизнес 16:31
Президент Узбекистана раскритиковал темпы освоения инвестиций
Бизнес 15:51
В Ташкенте представят широкий ассортимент белорусской продукции
Бизнес 14:25
Франция окажет Узбекистану помощь в развитии авиационного сектора
Бизнес 13:50
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поздравил перуанского коллегу
Политика 18:53
Минэкологии Азербайджана усилит борьбу с загрязнением Каспия
Общество 18:48
Таджикистан увеличил экспорт электроэнергии наполовину: за счет поставок в Узбекистан
Таджикистан 18:41
В Баку временно перенесены конечные остановки автобусов ряда маршрутов
Общество 18:39
Уровень бесперебойного водоснабжения населения в Азербайджане достиг 67,6%
Общество 18:29
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых
Россия 18:26
SOCAR увеличила бурение
Энергетика 18:19
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Астаринском районе
Политика 18:18
Крупный российский грузоперевозчик увеличил поставки удобрений в Азербайджан
Бизнес 18:09