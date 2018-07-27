Узбекистан поднялся в рейтинге эффективности логистики ВБ

БАКУ /Trend/ - В Индексе эффективности логистики (LPI) Всемирного банка (ВБ) Узбекистан занял 99-е место из 160 стран, что на 19 позиций выше, чем в 2016 году (118-е место), говорится в докладе «Налаживание связей для повышения конкурентоспособности» ВБ.

Согласно LPI за 2018 год, Узбекистан занимает 140-е место по эффективности таможенных процедур, 77-е место по развитию инфраструктуры и 120-е место по международным отправлениям.

Страна расположилась на 88-м месте по качеству логистики и компетенции и на 90-м месте по отслеживанию товаров, а также на 91-м месте по своевременности.

В докладе, публикуемом каждые два года начиная с 2007 года, используются как качественные, так и количественные показатели для сравнительной оценки эффективности логистики.

В докладе содержится рейтинг 160 стран по степени эффективности цепей поставок, предоставляющих доступ компаниям к национальным и международным рынкам. В LPI за 2018 год особое внимание также уделяется и новым проблемам, таким как устойчивость цепей поставок, их воздействие на окружающую среду и потребность в квалифицированных работниках.

Доклад и Индекс эффективности логистики – это инструменты, которые были разработаны, чтобы помочь правительствам оценить достижения своих стран в области торговой логистики по таким ключевым критериям, как уровень компетентности и профессионализма в сфере логистики, качество торговой инфраструктуры, стоимость международных перевозок и частота своевременной доставки товаров по назначению.

Отметим, что узбекская акционерная компания «Узагроэкспорт» ранее сообщила Trend, что Узбекистан приглашает иностранные компании принять участие в инвестиционных проектах по строительству современных логистических центров.

Согласно информации, новые логистические центры планируется создать в шести регионах республики с внедрением современных технологий для хранения в холодильных установках, упаковки, калибровки и переработки свежих фруктов и овощей.

Представитель компании отметил, что работы в этом направлении уже ведутся и развитию логистической инфраструктуры в Узбекистане уделяется повышенное внимание.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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