Казахстанский автопром нуждается в господдержке для выхода на рынок Узбекистана

27 июля 2018 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продукции казахской автомобильной промышленности для выхода на рынок Узбекистана требуется предэкспортное финансирование зарубежных поставок и субсидии от государства. Об этом, как передаёт "Подробно.uz", заявил глава союза "КазАвтоПром" Олег Алферов.

"Перспективы реализации потенциала для нашей отрасли в Узбекистане есть. Но остаются барьеры внутреннего характера. Они связаны с необходимостью сокращения издержек по транспортировке и сертификации. Решение этих проблем требует комплексной поддержки государства. Речь идет о предэкспортном и экспортном финансировании зарубежных поставок, субсидировании транспортировки, страховании этих поставок и дебиторской задолженности", - отметил Алферов.

По его словам, все эти инструменты сейчас реализуются в России.

"Они могли бы быть взяты на вооружение и в Казахстане. И мы ратуем за то, чтобы этот опыт был реализован у нас. Требуется господдержка по реализации экспортных поставок, без нее в значимых объемах выход на зарубежные рынки вряд ли возможен", - подчеркнул глава союза.

По информации "КазАвтоПром", в первой половине 2018 года в Казахстане было произведено свыше 14,6 тысячи автотранспортных средств.

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