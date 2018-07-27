Kapital Bank повышает уставной капитал более чем на 20%

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Kapital Bank повышает уставной капитал на 40 миллионов манатов, до 225,85 миллиона манатов, следует из проспекта эмиссии банка, опубликованного на портале раскрытия информации (MEAS).

С этой целью банк выпустил 3 228 410 акций стоимостью 12,39 маната каждая.

Kapital Bank, будучи правопреемником «Сбербанка», насчитывает 140 лет истории своей банковской деятельности. Клиентская база банка превышает три миллиона физических лиц и более 22 тысяч юридических лиц. Банк входит в группу компаний PASHA Holding.

По данным на конец второго квартала 2018 года, активы банка составили 3,57 миллиарда манатов, обязательства - 3,3 миллиарда манатов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.