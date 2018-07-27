Крупный российский грузоперевозчик увеличил поставки удобрений в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Российская “Первая грузовая компания” (ПГК) в первой половине 2018 года поставила в Азербайджан 109 тысяч тонн минеральных и химических удобрений, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщают российские СМИ.

Как отмечается, компания также увеличила поставки в Казахстан - на семь процентов, до 44 тысяч тонн.

В целом, за первое полугодие ПГК перевезла 2,9 миллиона тонны продукции. За год грузооборот вырос на 14 процентов, до 5,1 миллиона тонно-километров. Доля компании в общем объеме перевозок удобрений по российским железным дорогам увеличилась с восьми до девяти процентов.

По территории России в январе-июне 2018 года ПГК перевезла 2,4 миллиона тонн минеральных и химических удобрений, что на 31 процент превышает аналогичный показатель прошлого года.

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