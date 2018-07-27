Латвия приглашает Азербайджан присоединиться к проекту "Зубр" (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Латвия заинтересована в присоединении Азербайджана к транспортному проекту "Зубр", сказали Trend в министерстве сообщения Латвии.

В компании отметили, что государственное АО "Латвийская железная дорога" направило ЗАО "Азербайджанские железные дороги" пригласительное письмо с предложением присоединиться к проекту "Зубр".

"Азербайджан в контексте дальнейшего развития проекта "Зубр" играет очень важную роль. Латвия видит потенциал развития проекта "Зубр" в Азербайджане для привлечения грузов из Центральной Азии и Китая через коридор ТРАСЕКА, а также грузов из Индии, Ирана и других стран Ближнего Востока и Южной Азии через коридор "Север-Юг"", - сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что проект "Зубр" предоставит возможность для экспорта и транзита товаров из Азербайджана в Латвию, а также возможность дальнейшей дистрибуции товаров в странах Балтии, Скандинавии, других европейских государствах, и для импорта в обратном направлении.

Отметим, что перевозки грузов контейнерным поездом "Зубр" были организованы в 2009 году железнодорожными администрациями Латвии, Эстонии, Беларуси и Украины. В 2013 году к проекту присоединилась ГП "Железная дорога Молдавии". Интерес к проекту выразила Грузия.

Контейнерный поезд "Зубр" следует по территориям Эстонии, Латвии, Беларуси, Украины и Молдовы.

Практическое сотрудничество по расширению географии контейнерного поезда "Зубр" осуществляется на уровне железнодорожных предприятий стран-участниц его маршрута.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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