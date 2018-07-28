Природный газ стал основной статьёй экспорта Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года основными статьями экспорта Узбекистана стали природный газ, плодоовощная продукция и хлопчатобумажная пряжа, говорится в субботу в сообщении министерства внешней торговли страны.

Общий объём экспорта составил 7,793 миллиарда долларов.

Объём экспорта природного газа составил около 1,14 миллиарда долларов, плодоовощной продукции – 463,2 миллиона долларов, хлопчатобумажной пряжи – 381,04 миллиона долларов.

В двадцатку основных статей экспорта Узбекистана также вошли полиэтилен (219,5 миллиона долларов), готовые текстильные изделия (216,8 миллиона), хлопок-волокно (166,08 миллиона), катодная медь (147,6 миллиона), электроэнергия (105,98 миллиона), природный уран (98,92 миллиона), кожа из шкур животных (34,8 миллиона), строительные материалы, кроме цемента (28,2 миллиона), легковые автомобили (22,2 миллиона), полипропилен (21,58 миллиона долларов) и т.д.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2018 года Узбекистан поставил за рубеж текстильную продукцию общей стоимостью 652 миллиона долларов, что на 16,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

На долю экспорта текстильной продукции в общем объёме экспорта пришлось 8,4 процента.

Напомним, что в скором времени в Узбекистане будет создан крупнейший в регионе технологический кластер, в основе которого будет находиться новый газохимический комплекс.

В рамках технологического кластера предусматривается строительство ГХК с объёмом переработки 1,3-1,5 миллиарда кубометров газа на базе технологии МТО (метанол в олефины) и производством 200-250 тысяч тонн полипропилена, 100 тысяч тонн этиленпропиленового каучука, 100 тысяч тонн полиэтилентерефталата и этиленвинилацетата, 100-150 тысяч тонн этиленгликоля и полиэтилена.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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