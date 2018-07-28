S&P прогнозирует устойчивый рост экономики Азербайджана в среднесрочной перспективе (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:49)
БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана будет расти в среднем на три процента в период с 2018 по 2021 годы, следует из отчета рейтингового агентства Standard & Poor’s.
S&P утвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне “ВВ+/В”. Прогноз по рейтингам - стабильный.
По мнению аналитиков агентства, рост экономики Азербайджана, в том числе поддержат восстановление потребления и рост деловой уверенности.
Прогноз S&P по экономике Азербайджана на 2018-2021 годы:
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
Номинальный ВВП (в млрд манатах)
|
79
|
83
|
86
|
93
|
Номинальный ВВП (в млрд долларах)
|
47
|
47
|
47
|
49
|
ВВП на душу населения (в тыс.)
|
4,7
|
4,8
|
4,7
|
4,8
|
Реальный рост ВВП (в %)
|
2,0
|
3,0
|
3,5
|
3,5
|
Реальный рост ВВП на душу населения (в %)
|
1,2
|
2,2
|
2,7
|
2,7
Агентство отмечает, что вторая стадия разработки газоконденсатного месторождения “Шах Дениз”, в рамках которого азербайджанский газ пойдет в Турцию и Европу, была официально запущена в начале июля в соответствии с запланированным графиком.
“Мы ожидаем, что в течение следующих четырех лет экспорт газа будет постепенно расти, поскольку проект достигнет полной мощности, что должно поддержать более широкую экономическую активность”, - говорится в отчете.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.