S&P прогнозирует устойчивый рост экономики Азербайджана в среднесрочной перспективе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана будет расти в среднем на три процента в период с 2018 по 2021 годы, следует из отчета рейтингового агентства Standard & Poor’s.

S&P утвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне “ВВ+/В”. Прогноз по рейтингам - стабильный.

По мнению аналитиков агентства, рост экономики Азербайджана, в том числе поддержат восстановление потребления и рост деловой уверенности.

Прогноз S&P по экономике Азербайджана на 2018-2021 годы: