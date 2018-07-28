S&P прогнозирует устойчивый рост экономики Азербайджана в среднесрочной перспективе (версия 2)

28 июля 2018 10:24 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:49)

БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана будет расти в среднем на три процента в период с 2018 по 2021 годы, следует из отчета рейтингового агентства Standard & Poor’s.

S&P утвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне “ВВ+/В”. Прогноз по рейтингам - стабильный.

По мнению аналитиков агентства, рост экономики Азербайджана, в том числе поддержат восстановление потребления и рост деловой уверенности.

Прогноз S&P по экономике Азербайджана на 2018-2021 годы:

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Номинальный ВВП (в млрд манатах)

79

83

86

93

Номинальный ВВП (в млрд долларах)

47

47

47

49

ВВП на душу населения (в тыс.)

4,7

4,8

4,7

4,8

Реальный рост ВВП (в %)

2,0

3,0

3,5

3,5

Реальный рост ВВП на душу населения (в %)

1,2

2,2

2,7

2,7

Агентство отмечает, что вторая стадия разработки газоконденсатного месторождения “Шах Дениз”, в рамках которого азербайджанский газ пойдет в Турцию и Европу, была официально запущена в начале июля в соответствии с запланированным графиком.

“Мы ожидаем, что в течение следующих четырех лет экспорт газа будет постепенно расти, поскольку проект достигнет полной мощности, что должно поддержать более широкую экономическую активность”, - говорится в отчете.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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