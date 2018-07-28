Fitch: В Азербайджане сохранится широкая социальная и политическая стабильность

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сохранится широкая социальная и политическая стабильность, считает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Fitch утвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне “ВВ+” со стабильным прогнозом.

Агентство прогнозирует, что экономика Азербайджана в этом году вырастет на два процента, что произойдет благодаря высоким ценам на нефть, добыче газа, а также развитию сельского хозяйства и туризма.

По данным аналитиков агентства, макроэкономическая стабильность в Азербайджане повышается на фоне снижения инфляции до 3,2 процента по итогам пяти месяцев 2018 года с 12,9 процента в 2017 году. Одной из причин этого, отмечают в агентстве, является стабильность обменного курса маната.

Долларизация в банковском секторе также сокращается. По депозитам ее уровень сократился с 67 [на конец 2017 года] до 63 процентов [на конец мая 2018 года], по кредитам - с 41 до 39 процентов [за тот же период].

Fitch прогнозирует, что профицит счета текущих операций платежного баланса в этом году достигнет 6,4 процента ВВП, что превышает средний показатель в 2,6 процента ВВП для стран с таким же рейтингом.

“Более высокие цены на нефть, завершение реализации проекта “Южный газовый коридор” и начало добычи в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения “Шах Дениз” дадут толчок росту экспорта углеводородов. Рост профицита внешнего баланса поможет восстановить объемы международных резервов и активов Государственного нефтяного фонда”, - говорится в отчете.

Прогнозы Fitch исходят из предположения, что стоимость нефти Brent Crude в 2018 году составит 70 долларов за баррель, в 2019 году - 65 долларов за баррель, а в 2020 году - 57,5 доллара за баррель.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

- долгосрочный РДЭ в иностранной валюте утвержден на уровне “ВВ+”; прогноз “Стабильный”;

- долгосрочный РДЭ в национальной валюте утвержден на уровне “ВВ+”; прогноз “Стабильный”;

- краткосрочный РДЭ в иностранной валюте утвержден на уровне “В”; прогноз “Стабильный”;

- краткосрочный РДЭ в национальной валюте утвержден на уровне “В”; прогноз “Стабильный”;

- страновой потолок утвержден на уровне “ВВ+”;

- рейтинги эмитента по долгосрочным необеспеченным бондам в иностранной и национальной валютах утверждены на уровне “ВВ+”;

- рейтинги эмитента по краткосрочным необеспеченным бондам в иностранной и национальной валютах утверждены на уровне “В”.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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