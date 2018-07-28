S&P: Валютные резервы Центробанка Азербайджана могут вырасти на 70% до 2022 г.

28 июля 2018 11:44 (UTC+04:00)

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