Ниязи Сафаров: SOCAR Polymer - крупнейший проект в ненефтяной экономике Азербайджана

БАКУ /Trend/ - SOCAR Polymer является самым крупным проектом, реализуемым за последние годы в ненефтяном секторе экономики Азербайджана.

Об этом замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров сказал в субботу на мероприятии под названием "Организация производственной цепочки от сырья до конечной продукции".

"SOCAR Polymer является самым крупным проектом, реализуемым за последние годы в ненефтяном секторе экономики Азербайджана. Вокруг предприятия планируется создание кластеров, и местные компании смогут воспользоваться производимой продукцией. Проект является важным с точки зрения создания производственной цепочки", - сказал Сафаров.

Замминистра подчеркнул, что роль промышленности в развитии экономики неоценима.

"За первые шесть месяцев 2018 года ненефтяная промышленность Азербайджана выросла на девять процентов", - сказал Сафаров.

Проект SOCAR Polymer реализуется в Сумгайытском химико-промышленном парке. На первом этапе производственная мощность SOCAR Polymer составит 120 тысяч тонн полиэтилена и 180 тысяч тонн полипропилена. К 2021 году общая мощность может составить 570 тысяч тонн продукции.

На заводе будет выпускаться 19 видов продукции из полипропилена и 12 видов продукции из полиэтилена высокой плотности. Продукция будет использоваться, в частности, в пищевой и медицинской промышленности, а также в сельском хозяйстве и производстве автомобилей.

Общие инвестиционные затраты в рамках проекта оцениваются в 816 миллионов долларов. 489 миллионов долларов кредита на SOCAR Polymer сроком на 10 лет выделил российский "Газпромбанк".

(Автор: Илькин Шафиев)

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