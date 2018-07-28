Китай вплотную приблизился к России в списке основных внешнеторговых партнёров Узбекистана

28 июля 2018 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года Россия, Китай и Казахстан стали основными внешнеторговыми партнёрами Узбекистана, говорится в субботу в сообщении министерства внешней торговли страны.

Товарооборот между Узбекистаном и Россией составил 2,83 миллиарда долларов, что составляет 16 процентов от общего товарооборота Узбекистана (17,7 миллиарда долларов).

Китай занял второе место с небольшой разницей: товарооборот между странами составил 2,81 миллиарда долларов, что составляет 15,9 процента от общего товарооборота Узбекистана.

Доля Казахстана в общем товарообороте Узбекистана составила 8,1 процента. Общий объём торговли между странами составил 1,43 миллиарда долларов.

В пятерку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана также вошли Турция (940 миллионов долларов – 5,3 процента) и Южная Корея (762,4 миллиона долларов – 4,3 процента).

Отметим, что внешнеторговый оборот Узбекистана в первой половине 2018 года составил 17,7 миллиарда долларов, в том числе экспорт – 7,8 миллиарда долларов, импорт – 9,9 миллиарда долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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