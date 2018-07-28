Инвестиции в промпарки Азербайджана достигли $2,6 млрд

28 июля 2018 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общий объем инвестиций в пять промышленных парков на территории Азербайджана составляет 2,6 миллиарда долларов.

Об этом генеральный директор Сумгайытского химико-промышленного парка Назим Талыбов сказал в субботу в Баку в ходе мероприятия "Организация производственной цепочки от сырья до конечной продукции".

По его словам, в перспективе за счет промышленных парков планируется создать дополнительно 7,5 тысячи новых рабочих мест.

"В 2011 году ожидалось, что в промпарках будет занято около 10 тысяч человек, на сегодня же эта цифра составляет 11 тысяч. В перспективе в промпарках будут созданы дополнительно 7,5 тысячи новых рабочих мест", - сказал Талыбов.

Говоря о деятельности возглавляемого им Сумгайытского химико-промышленного парка, Талыбов отметил, что в настоящее время объем инвестиций в парк составляет около двух миллиардов долларов, в то время как на первоначальном этапе этот показатель составлял 860 миллионов долларов.

"На сегодня в промышленном парке работает около восьми тысяч человек, при том, что на начальном этапе эта цифра составляла несколько сотен. Оборот промышленного парка растет с каждым годом. Если в 2015 году этот показатель составлял 24 миллиона манатов, то в 2017 году это были 140 миллионов манатов. В текущем году мы ожидаем оборот на уровне около 200 миллионов манатов", - сказал Талыбов.

(Автор: Илькин Шафиев)

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