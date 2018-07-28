ВБ поможет Узбекистану создать эксимбанк и агентство продвижения экспорта

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в ближайшем будущем будет создан экспортно-импортный банк и национальное агентство продвижения экспорта, передаёт «Подробно.uz».

Об этом стало известно по итогам переговоров в Ташкенте между министром внешней торговли Жамшидом Ходжаевым и представителями миссии Всемирного банка (ВБ).

«В настоящее время министерством разрабатывается концепция создания в Узбекистане эксимбанка, национального агентства продвижения экспорта и агентства по страхованию экспортных кредитов, в чьи задачи будет входить всестороннее стимулирование внешнеторговой деятельности», – отметил Ходжаев.

В свою очередь, члены делегации ВБ отметили важную роль, отводимую экспортно-импортному финансированию в процессе содействия экспорту и увеличения товарооборота.

«Практика показывает, что еще ни одно государство не смогло добиться значительных результатов в продвижении своего экспорта без использования инструментов продвижения отечественной продукции на зарубежных рынках, в том числе за счет кредитования и страхования экспортных операций», – отметил эксперт ВБ Томас Вис.

Представители банка выразили готовность оказать техническое содействие в разработке концепции, структуры и стратегии работы эксимбанка Узбекистана.

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