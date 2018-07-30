Предприниматели в Узбекистане смогут покупать автомобили по корпоративным банковским картам

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане индивидуальные предприниматели получили право покупать автомобили с использованием корпоративных банковских карт, передают узбекистанские СМИ.

Об этом говорится в указе главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства».

Таким образом, с 1 сентября 2018 года индивидуальные предприниматели смогут приобретать новые легковые автомобили, произведенные в Узбекистане, с помощью своих корпоративных банковских карт.

Отметим, что тем же указом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 1 сентября 2018 года отменил отдельные плановые и контрольные проверки субъектов предпринимательства.

В частности, отменяются плановые проверки, не связанные с финансово-хозяйственной деятельностью компаний. Также отменяются проверки, проводимые в порядке контроля.

В указе говорится, что с 1 сентября 2018 года инициирование проверок деятельности субъектов предпринимательства осуществляется на основе результатов системы «риск-анализа», предполагающей инициирование проверок, исходя из степени риска совершения соответствующим субъектом предпринимательства нарушений законодательства.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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