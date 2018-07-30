Казахстан намерен использовать опыт Франции по техобслуживанию самолётов

30 июля 2018 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан намерен использовать опыт Франции по техобслуживанию самолётов.

Об этом сообщили МИА «Казинформ» в Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

«Британская модель, к которой мы стремимся, предполагает оплату за все предоставляемые технические услуги. Но у них отрасль настолько хорошо развита, что компании платят UK CAA International Ltd совершенно безболезненно. У нас же такой подход пока будет в нагрузку, особенно для малой авиации», - сообщили в комитете.

Как пояснили в ведомстве, принципиальное отличие британской модели состоит в том, что у них контроль и надзор за техническим состоянием авиакомпаний и воздушных судов ведет специальная госкорпорация UK CAA International Ltd, делая это на коммерческой основе. Однако по указанным выше причинам такой механизм пока сложно внедрить в нашей стране, а потому в КГА планируют использовать другой способ финансирования, практикуемый во Франции и Новой Зеландии.

«Он предполагает отчисления от аэронавигационных сборов за навигационное сопровождение и управление движением через воздушное пространство страны. То есть, часть этих платежей пойдет на безопасность полетов, что полностью соответствует практике ИКАО и международному опыту. Выгодное географическое положение Казахстана между Европой и Юго-Восточной Азией позволяет эффективно использовать этот подход. Тарифы у нас привлекательные, ниже европейских, в среднем составляют от 70 до 90 центов за километр полета», - объяснили в Комитете.

При этом, отметили в ведомстве, интенсивность движения будет обеспечиваться за счет безопасности. Здесь прослеживается прямая зависимость: чем выше уровень безопасности воздушного пространства страны, тем привлекательнее полеты над ее территорией и выше сумма аэронавигационных сборов. Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время британские специалисты будут привлечены к работе в новой структуре по контролю и надзору за безопасностью полетов.

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