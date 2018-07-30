Центральный банк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования

30 июля 2018 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ставка рефинансирования в Узбекистане сохранена без изменений на уровне 14 процентов годовых, передают узбекистанские СМИ со ссылкой на соответствующее решение Центрального банка.

«Данное решение направлено на укрепление тенденции снижения темпов роста потребительских цен и поддержание сравнительной привлекательности депозитов в национальной валюте на фоне сохраняющихся потенциальных рисков усиления инфляционного давления в период структурных преобразований», – отметили в Центробанке.

Принимая во внимание то, что в экономике сохраняется относительно высокий уровень инфляционных ожиданий во втором полугодии, правление Центрального банка приняло решение о продолжении действующего курса денежно-кредитной политики и сохранении ставки рефинансирования на уровне 14 процентов годовых.

Регулятор продолжит отслеживать фактические и ожидаемые изменения денежно-кредитных условий под воздействием различных факторов и, соответственно, реагировать с учетом складывающихся инфляционных рисков.

Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению ставки рефинансирования запланировано на вторую половину октября 2018 года.

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