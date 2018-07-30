GM Uzbekistan повышает цены

БАКУ /Trend/ - С 1 августа 2018 года узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan повысит цены на производимые автомобили.

Об этом заявил председатель правления автомобильной компании «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков на заседании Международного пресс-клуба.

По словам Умурзакова, цены на автомобили компании вырастут в среднем на 14 процентов. Председатель правления тем не менее отметил, что компания планирует предоставить скидки для потребителей.

Объясняя повышение цен на автомобили, Умурзаков отметил, что такой шаг вызван не только монополией.

«Производственная мощность Асакинского завода составляет 290 тысяч автомобилей в год, но мы производим только 160 тысяч. Из-за того, что завод работает только на 50 процентов от своей мощности, себестоимость машин становится высокой. Это бьет по карману покупателей и негативно сказывается на экспортном потенциале предприятия», – сказал председатель правления.

Заявление Умурзакова вызвало бурю негодования общественности. Многие считают нелогичным попытку бороться с недопроизводством повышением цен. Прозвучали даже призывы бойкотировать продукцию GM Uzbekistan.

«Узавтосаноат» в последнее время регулярно попадает под шквал критики и обсуждений в СМИ.

Отметим, что 24 июля во время выступления в Институте ядерной физики Академии наук Узбекистана, посвящённого задачам и проблемам развития науки, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев коснулся проблемы низкого уровня локализации продукции узбекского автопрома.

«…Мы гордимся тем, что производим автомобили, хотя на самом деле занимаемся их сборкой. Первый автозавод построен более 20 лет назад, однако запасные части до сих пор приобретаем за рубежом. Спрашивается, где наука, где предприятия, которые внедряют ее результаты? Почему молодые [люди] не идут в науку?» – сказал президент.

Это было уже второе выступление главы государства, в котором он выражал недовольство узбекской автомобильной промышленностью.

Напомним, что 26 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время специального совещания подверг автопром страны жёсткой критике.

Мирзиёев отметил, что автомобильная промышленность занимает важное место в экономике страны, однако в последнее время снизились объемы производства и экспорта. Глава государства подверг критике укоренение коррупции, взяточничества, кумовства на всех уровнях управления в сфере.

Президент напомнил, что в системе АО «Узавтосаноат» много задолженностей. Несколько предприятий компании завершили прошлый год с убытком. В течение нескольких лет экспорт автомобилей осуществлялся по цене ниже себестоимости. В свою очередь, не предпринимались действия по снижению себестоимости.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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