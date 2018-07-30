Иран пригласил Азербайджан присоединиться к новой железной дороге (версия 2)

30 июля 2018 17:00 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:45)

БАКУ /Trend/ - Иран пригласил Азербайджан присоединиться к новой железной дороге, которая соединяет приграничный город Парсабад в провинции Ардебиль с югом Азербайджана.

Соответствующее предложение было озвучено на встрече министра дорог и городского развития Ирана Аббаса Ахунди с находящимся в Тегеране министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде.

“Это важный проект, схожий с железной дорогой Астара (Иран) - Астара (Азербайджан), который может помочь расширить транспортное сотрудничество между Ираном и Азербайджаном”, - сказал на встрече иранский министр.

В свою очередь, Рамин Гулузаде отметил, что Азербайджан и Иран согласовали снижение тарифов на транзитные грузоперевозки по транспортному коридору “Север-Юг”.

Министр подчеркнул, что транзитные и таможенные преграды должны быть устранены. По словам Гулузаде, в связи с этим обе страны согласились упростить необходимые приграничные процедуры.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

(Авторы: А. Ширази, Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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