GM Uzbekistan планирует начать выпуск новых электромобилей

БАКУ /Trend/ - Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan в сентябре этого года представит электромобиль Spark.

Об этом заявил председатель правления автомобильной компании «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков на заседании Международного пресс-клуба.

При этом неизвестно, когда компания наладит выпуск автомобилей.

Это связано с тем, что компания должна внедрить новые технологии и провести обучение кадров. Выпуск автомобилей с электродвигателем может начаться в течение пяти лет или раньше. В течение этого времени компания намерена осуществить подготовительную работу.

На этом же заседании стало известно, что с 1 августа 2018 года узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan повысит цены на производимые автомобили.

По словам Умурзакова, цены на автомобили компании вырастут в среднем на 14 процентов. Председатель правления тем не менее отметил, что компания планирует предоставить скидки для потребителей.

Объясняя повышение цен на автомобили, Умурзаков отметил, что такой шаг вызван не только монополией.

«Производственная мощность Асакинского завода составляет 290 тысяч автомобилей в год, но мы производим только 160 тысяч. Из-за того, что завод работает только на 50 процентов от своей мощности, себестоимость машин становится высокой. Это бьет по карману покупателей и негативно сказывается на экспортном потенциале предприятия», – сказал председатель правления.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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