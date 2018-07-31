Турецкий холдинг займётся техническим развитием промышленности Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Крупный турецкий холдинг Anadolu Group может реализовать ряд проектов в различных сферах экономики Узбекистана, передаёт «Подробно.uz».

Об этом стало известно по итогам переговоров между заместителем премьер-министра, министром финансов Джамшидом Кучкаровым и делегацией холдинга Anadolu Group во главе с председателем Тунджаем Озилханом.

«Мы с пристальным вниманием следим за изменениями, которые происходят сейчас в Узбекистане. Новая стратегия по выстраиванию взаимоотношений с инвесторами, созданию благоприятных условий для инвестиционного климата, либерализации валюты, открытию экономика – это для нас многое значит, они придают нам уверенность и стимул. Мы заинтересованы в реализации приоритетных проектов в различных направлениях и нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество», – заявил Озилхан.

На встрече было также подчеркнуто, что двусторонние отношения между Узбекистаном и Турцией вышли на новый уровень благодаря плодотворным взаимным визитам двух глав государств. Гости подчеркнули, что высоко ценят усилия Узбекистана в укреплении и расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турцией.

Озилхан выразил свою готовность к реализации различных совместных проектов, привлечению передового опыта и новейших технологий в реализацию приоритетных программ модернизации, технического и технологического перевооружения промышленности и инфраструктуры.

Стороны пришли к предварительной договоренности по усилению взаимодействия потенциала двух стран по таким направлениям как сельское хозяйство, здравоохранение, текстильная промышленность, производство современных строительных материалов, машиностроение. В ближайшее время планируется создание рабочей группы по определению инвест-направлений.

Холдинг Anadolu Group был основан семьями Языджы и Озилхан в 1950 году в Турции. Сегодня группа, которая объединяет 80 компаний, 61 производственный объект и около 29 тысяч сотрудников, работает в 18 странах мира – от Атлантики до Тихого океана. Основные направления бизнеса включают производство пива и безалкогольных напитков, автомобилестроение, розничную торговлю и финансовый сектор.

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