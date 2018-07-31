Турецкий холдинг займётся техническим развитием промышленности Узбекистана

31 июля 2018 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Крупный турецкий холдинг Anadolu Group может реализовать ряд проектов в различных сферах экономики Узбекистана, передаёт «Подробно.uz».

Об этом стало известно по итогам переговоров между заместителем премьер-министра, министром финансов Джамшидом Кучкаровым и делегацией холдинга Anadolu Group во главе с председателем Тунджаем Озилханом.

«Мы с пристальным вниманием следим за изменениями, которые происходят сейчас в Узбекистане. Новая стратегия по выстраиванию взаимоотношений с инвесторами, созданию благоприятных условий для инвестиционного климата, либерализации валюты, открытию экономика – это для нас многое значит, они придают нам уверенность и стимул. Мы заинтересованы в реализации приоритетных проектов в различных направлениях и нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество», – заявил Озилхан.

На встрече было также подчеркнуто, что двусторонние отношения между Узбекистаном и Турцией вышли на новый уровень благодаря плодотворным взаимным визитам двух глав государств. Гости подчеркнули, что высоко ценят усилия Узбекистана в укреплении и расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турцией.

Озилхан выразил свою готовность к реализации различных совместных проектов, привлечению передового опыта и новейших технологий в реализацию приоритетных программ модернизации, технического и технологического перевооружения промышленности и инфраструктуры.

Стороны пришли к предварительной договоренности по усилению взаимодействия потенциала двух стран по таким направлениям как сельское хозяйство, здравоохранение, текстильная промышленность, производство современных строительных материалов, машиностроение. В ближайшее время планируется создание рабочей группы по определению инвест-направлений.

Холдинг Anadolu Group был основан семьями Языджы и Озилхан в 1950 году в Турции. Сегодня группа, которая объединяет 80 компаний, 61 производственный объект и около 29 тысяч сотрудников, работает в 18 странах мира – от Атлантики до Тихого океана. Основные направления бизнеса включают производство пива и безалкогольных напитков, автомобилестроение, розничную торговлю и финансовый сектор.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минфин Узбекистана «умыл руки»: цены на автомобили устанавливает производитель
Бизнес 11:17
«Узбекские авиалинии» начали полёты в рамках программы «Хадж-2018»
Туризм 09:47
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на международные авиаперевозки
Тендеры 30 июля 20:05
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку труб
Тендеры 30 июля 20:03
GM Uzbekistan планирует начать выпуск новых электромобилей
Бизнес 30 июля 19:35
Цены на автокомплектующие для «Узавтосаноат» будут снижены
Бизнес 30 июля 19:16
Лента новостей
Биткоин вновь преодолел отметку в восемь тысяч долларов
Бизнес 11:37
Китай попросил Россию оценить созданные для сверхтяжелой ракеты двигатели
Россия 11:34
"На своей рубашке я нарисовал БВШН и мальчика с флагом со словом “Студент"
Общество 11:29
Азербайджанские девушки очень красивые – российский дизайнер Белла Потемкина (ФОТО)
Звёздный мир 11:27
В Хатаинском районе Баку будут ограничения в подаче воды
Общество 11:23
Минфин Узбекистана «умыл руки»: цены на автомобили устанавливает производитель
Бизнес 11:17
Казахстан рассчитывает подняться в рейтинге конкурентоспособности
Казахстан 11:17
На Габалинском фестивале выступил Студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Культура 11:02
МЧС о пожаре в лесной зоне в северном регионе Азербайджана
Происшествия 10:54