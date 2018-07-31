Минфин Узбекистана «умыл руки»: цены на автомобили устанавливает производитель

БАКУ /Trend/ - Цены на продукцию, производимую GM Uzbekistan, устанавливаются только самим производителем, исходя из себестоимости, обеспечения рентабельности производства и спроса на автомобили.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов Узбекистана, опубликованном в качестве разъяснения касательно повышения с 1 августа цен на автомобили производства GM Uzbekistan.

В сообщении отмечается, что в Узбекистане с 1 января 2018 года отменены полномочия государственных органов, организаций и правительственных комиссий утверждать предельные уровни цен на продукцию, сырье и материалы, объемы и дислокацию их распределения (за исключением социально значимых и стратегических видов продукции, перечень которых определяется Кабинетом министров).

Эта норма утверждена постановлением президента «О мерах по совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности».

Автомобили производства GM Uzbekistan не включены в перечень социально значимых и стратегических видов товаров, цены на которые подлежат государственному регулированию. Таким образом, государственное регулирование цен на автомобили GM Uzbekistan со стороны какого-либо государственного органа или комиссии, как и министерства финансов, не осуществляется.

Ранее председатель правления автомобильной компании «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков на заседании Международного пресс-клуба заявил, что с 1 августа 2018 года узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan повысит цены на автомобили.

По словам Умурзакова, цены на автомобили компании вырастут в среднем на 14 процентов. Председатель правления, тем не менее, отметил, что компания планирует предоставить скидки для потребителей.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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