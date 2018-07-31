В Азербайджане намерены повысить роль таможенных органов в поддержке предпринимательства (ФОТО)

31 июля 2018 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Таможенные органы Азербайджана должны осуществлять поддержку предпринимательства в стране, сказал во вторник в ходе "круглого стола" на тему "Упрощение процедур таможенного оформления при экспортно-импортных операциях в промышленных парках - Зеленый коридор" заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.

По его словам, в частности, это относится к резидентам промышленных зон.

"С каждым годом резиденты промышленных зон наращивают импорт оборудования, сырья. Вопросы таможенного оформления здесь очень важны. Таможня должна осуществлять поддержку предпринимателей, и с этой целью мы проводим обсуждения. Наша цель - повысить прозрачность, снизить количество [таможенных] процедур, повысить оперативность процесса и расширить применение электронных услуг", - сказал Сафаров.

Он также добавил, что в ближайшее время ожидается рост оборота промышленных парков.

(Автор: Илькин Шафиев)

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