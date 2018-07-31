Акция от Unibank для лиц, начинающих свой бизнес: банковские услуги будут бесплатными!

БАКУ /Trend/ - Unibank начинает кампанию для юридических лиц, которые начинают свой бизнес с нуля.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, юридические лица, прошедшие государственную регистрацию, смогут бесплатно воспользоваться большинством банковских услуг, открыв счет в Unibank в течение августа.

Самир Мустафаев, директор Департамента корпоративного развития бизнеса ОАО Unibank, заявил, что целью этой кампании является поддержка новых бизнес-начинаний: «При создании нового бизнеса обычно прибыль бывает небольшая. Поэтому как банк, мы решили поддержать наших клиентов: сделать 0% комиссию по расчетно-кассовым операциям для юридических лиц, которые с первого июля по 31 августа оформили ИНН и начали новый бизнес. Юридические лица – владельцы нового бизнеса, в августе открывающие счет в Unibank, в течение двух месяцев будут освобождены от комиссий по операциям конвертаций, денежных и валютных переводов. Снятие денежных средств с текущего счета в филиалах также будет без комиссии (за исключением налога за снятие наличности в один процент). В рамках кампании для юридических лиц обслуживание корпоративных карт в течение одного года также будет бесплатным. Мы верим, что эта кампания принесет большую пользу всем, кто начинает новый бизнес».

В чем преимущество быть бизнес-клиентом Unibank?

- Выгодные тарифы;

- Дистанционное и безопасное управление счетами в любой точке мира;

- Бронирование счета в течение нескольких минут;

- Выгодный зарплатный проект с бесплатным заказом карт, включая возможность снятия зарплаты из банкоматов всех банков страны абсолютно бесплатно;

- Овердрафты на счета,

- Минимизация документооборота;

- Возможность совершения операций и платежей в терминалах Unibank и еManat;

- Грамотные специалисты в сфере корпоративного обслуживания.

Корпоративные клиенты Unibank также могут воспользоваться другими банковскими продуктами и услугами, не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно независимо от своего местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), İnternet Banking и Telegram Bot.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Гара Гараев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, 10-й филиал («Ахмедлы»), «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients.

Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса!

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