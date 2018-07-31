Азербайджанский AccessBank планирует удвоить капитал

БАКУ /Trend/ - Решением общего собрания акционеров AccessBank одобрено повышение его уставного капитала на 140 миллионов манатов. Об этом сказал председатель правления AccessBank Анар Гасанов, слова которого приводятся в сообщении банка во вторник.

В настоящее время уставный капитал банка составляет 140,25 миллиона манатов.

По его словам, повышение уставного капитала даст возможность банку вступить в новую стадию развития.

"Являясь лидером сферы микрокредитования, мы намерены не только сохранить, но и усилить свои позиции. Для достижения этих целей мы владеем всеми ресурсами - финансовая устойчивость, кадровый потенциал и доверие клиентов. Наряду с укреплением своей рыночной позиции, мы также сфокусируемся на повышении уровня предоставляемых клиентам услуг. Мы очень позитивно смотрим на 2018 год и уверены в достижении поставленных целей", - сказал Гасанов.

Как отмечается в сообщении, по итогам первого полугодия 2018 года активы банка составили 827,873 миллиона манатов, что на 2,894 миллиона манатов превышает показатель первого квартала текущего года. Увеличение активов банка в целом было обеспечено за счет роста объема кредитного портфеля. Так, по сравнению с первым кварталом кредитный портфель AccessBank вырос на 12,58 миллиона манатов и составил 503,743 миллиона манатов.

Депозитный портфель банка также традиционно продемонстрировал рост. Объем размещенных в банке депозитов за квартал вырос на 21,959 миллиона манатов и достиг 450,155 миллионов манатов, что говорит о высоком доверии к банку со стороны клиентов.

Примечательно, что коэффициент мгновенной ликвидности банка на конец июня составил 93,03 процента, что превышает минимальную норму больше чем в три раза. Безусловно, это говорит о том, что банк обладает достаточными ликвидными средствами, говорится в сообщении.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как Черноморский банк торговли и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank – один из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг и обладает широкой филиальной сетью, представленной 16 филиалами в Баку и на Абшеронском полуострове и филиалами в регионах страны.

Официальный курс на 31 июля составляет 1,7 AZN/USD.

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