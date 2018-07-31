В Азербайджане наладят новый формат сотрудничества между таможней и предпринимателями

БАКУ /Trend/ - Внедрение системы «Зеленый коридор» поможет резидентам промышленных парков в Азербайджане значительно упростить процедуры проведения экспортно-импортных операций.

Об этом во вторник сказал журналистам гендиректор Сумгайытского химико-промышленного парка Назим Талыбов.

По его словам, сегодня в стране имеется необходимость во внедрении подобной системы.

«На 75 процентах общей площади промышленных парков в Азербайджане уже налажено производство. По первоначальным подсчетам, экспортный грузооборот только Сумгайытского химико-промышленного парка оценивается в 1,8 миллиона тонн в год. Если прибавить и другие промпарки, то в год эта цифра будет составлять более двух миллионов тонн. В этой связи возникла объективная необходимость в упрощении таможенных процедур для резидентов. В этом нам поможет система «Зеленый коридор»», - сказал Талыбов.

Данная система, по его словам, позволит доставить товары до пункта назначения, минуя таможенный терминал. Таможенные органы могут проверить до 10 процентов от всего груза.

«Это предотвращает потерю времени, снижает затраты предпринимателей. Подписание соответствующего меморандума [между "ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк", ООО "Балаханский промышленный парк", Агентством по развитию малого и среднего бизнеса и ЗАО "Зеленый коридор"] стало первым шагом к внедрению системы в наших промышленных парках. Естественно, для этого должны быть выполнены определенные процедуры. Учитывая, что товары попадают на склады предпринимателей без проверки, то здесь есть определенные обязательства и правила. Механизм строится на взаимном доверии между таможенниками и предпринимателями», - сказал гендиректор химпромпарка.

Сумгайытский химико-промышленный парк расположился на территории в 506 гектаров, общая промышленная зона парка составляет 450 гектаров. Объем привлеченных в парк инвестиций составляет около двух миллиардов долларов. В парке зарегистрировано 17 резидентов.

В настоящее время в Азербайджане создано пять промышленных парков - Сумгайытский химико-промышленный парк, Балаханский, Гарадагский, Мингячевирский и Пираллахинский промышленные парки, а также четыре промышленные зоны - Нефтчалинская, Масаллинская, Гаджигабульская и Сабирабадская.

На сегодня все резиденты промышленных парков, зон, парков высоких технологий и агропарков на семь лет освобождены от налога на недвижимость, земельного налога, налога на прибыль и уплаты НДС на ввозимое оборудование. Также всем инвесторам гарантируется репатриация прибыли после уплаты налогов.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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