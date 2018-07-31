Ключевые игроки рынка Каспийско-Черноморского региона соберутся на конференции Argus в Тбилиси

31 июля 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глобальное ценовое агентство Argus Media 12-13 сентября организует 5-ю юбилейную международную конференцию «Argus Каспийско-Черноморский транспортный коридор 2018», которая состоится в Тбилиси, Грузия.

Конференция, ставшая традиционной площадкой, объединяющей представителей различных отраслей, включая нефть, нефтепродукты, минеральные удобрения, навалочные и генеральные грузы, а также транспортно-логистических компаний, терминалов и потребителей из разных стран, предоставляет участникам возможность обсудить самые актуальные вопросы и получить уникальную информацию по рынку Каспийско-Черноморского региона.

Ключевые темы для обсуждения:

  • динамика грузопотоков в Каспийско-Черноморском регионе: новые тенденции и возможности

  • транспортный коридор Азербайджан-Грузия: транзитные грузопотоки и потенциал развития, перспективы перевозок нефтеналивных грузов

  • стратегические транспортные коридоры: железная дорога Баку—Тбилиси—Карс, транспортные маршруты Север—Юг, Китай—Европа

  • гибкость тарифных политик и рост значения контейнерных перевозок по маршруту ТМТМ из Китая и Центральной Азии до стран Восточной Европы

  • потенциал экспортных поставок минеральных удобрений из Каспийско-Черноморского региона: обзор инфраструктурных объектов Азербайджана и Грузии

Спикеры 2018 года включают:

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Среди регулярных участников конференции:

Batumi Oil Terminal, Batumi Sea Port, Dragon Oil, Extol Trading, Gr Logistics & Terminals, Gr Transit, Gr Transit Line, Gulf Georgia, MADDOX, Petrocas Energy Group, SOCAR, TOFOIL, Tracia Trading, Turkmen Petroleum Products Trade, VITOL, Wise Link Holdings, Грузинская железная дорога, КМГК, Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана, МРП-Танкер, Тенгизшевроил

За подробной информацией обращайтесь:

+ 7 495 933 7571
moscowconferences@argusmedia.com

Об организаторе:

Агентство Argus Media освещает сложные и непрозрачные товарно-сырьевые рынки, в том числе рынки энергоносителей, металлов, удобрений и продуктов нефтехимии. Компания публикует ключевые ценовые эталоны, индексы и аналитические материалы, а также проводит отраслевые конференции и оказывает консалтинговые услуги.

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