В Азербайджане будут блокировать банковские счета за долги по обязательному соцстрахованию

БАКУ /Trend/ - В Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана прошла встреча с представителями банковского сектора. Мероприятие было организовано PASHA Bank.

Участники встречи обсудили правильную и оперативную организацию совместных мер, связанных с перечислением с текущих, валютных и других счетов на счет ГФСЗ долгов по обязательному государственному социальному страхованию и финансовых санкций.

Также были проанализированы меры для оптимальной и оперативной организации в соответствии с законами “О социальном страховании”, “Об электронной подписи и электронном документообороте”, “О безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджане” в централизованном электронном порядке исполнительных документов, которые направляются в банки и другие кредитные организации.

Было отмечено, что блокирование доступа к банковским счетам и отмена этого блокирования будет проводиться на основании договоров об обмене электронными документами, которые банки будут заключать с ГФСЗ.

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