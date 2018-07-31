В Азербайджане будут блокировать банковские счета за долги по обязательному соцстрахованию

31 июля 2018 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана прошла встреча с представителями банковского сектора. Мероприятие было организовано PASHA Bank.

Участники встречи обсудили правильную и оперативную организацию совместных мер, связанных с перечислением с текущих, валютных и других счетов на счет ГФСЗ долгов по обязательному государственному социальному страхованию и финансовых санкций.

Также были проанализированы меры для оптимальной и оперативной организации в соответствии с законами “О социальном страховании”, “Об электронной подписи и электронном документообороте”, “О безналичных расчетах и денежных переводах в Азербайджане” в централизованном электронном порядке исполнительных документов, которые направляются в банки и другие кредитные организации.

Было отмечено, что блокирование доступа к банковским счетам и отмена этого блокирования будет проводиться на основании договоров об обмене электронными документами, которые банки будут заключать с ГФСЗ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский PASHA Bank на 10% увеличил кредитный портфель
Бизнес 18 июля 17:15
Производитель золота в Азербайджане погасил почти всю кредитную задолженность
Бизнес 17 июля 17:47
Азербайджанский PASHA Bank интегрирует свою е-платформу с госбазами данных для упрощения обслуживания и поддержки клиентов МСБ
Бизнес 17 июля 07:00
Азербайджанский PASHA Bank интегрирует свою е-платформу с госбазами данных для упрощения обслуживания и поддержки клиентов МСБ
Бизнес 12 июля 15:07
Турецкая "дочка" PASHA Bank выпустила облигации на азербайджанском рынке
Бизнес 14 июня 19:05
В руководстве грузинской дочки азербайджанского банка произошли изменения
Бизнес 4 июня 11:39
Лента новостей
МВФ обеспокоен слишком большим госдолгом Греции
Европа 18:03
Поддержка США проекта TAP связана с энергетической политикой Президента Азербайджана - депутат
Политика 18:03
Лавров обсудит с главой МИД Японии подготовку к встрече Путина и Абэ
Россия 18:02
Китай призвал Британию совместно оберегать экономику открытого типа
Китай 17:52
В Азербайджане обнародованы новые тарифы на междугородние автобусы
Общество 17:50
Железнодорожные билеты в Узбекистане можно будет покупать платёжными картами Visa
Бизнес 17:50
Центробанк Азербайджана установил курс маната на 1 августа
Бизнес 17:45
Проезд на высокоскоростных поездах в Узбекистане подорожает на треть
Туризм 17:43
В старых поездах бакинского метро невозможно установить кондиционеры
Общество 17:38