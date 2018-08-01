Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:11)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне десяти процентов.

Об этом сказал на пресс-конференции в среду председатель ЦБА Эльман Рустамов.

ЦБА также решил сохранить верхний предел процентного коридора на уровне 12 процентов, а нижний предел процентного коридора - на уровне восьми процентов.

"Инфляция была ниже целевых показателей, сохранив тенденцию к снижению, платежный баланс был профицитным, сохранилась высокая динамика экономической активности. Инфляционные риски, связанные как с фискальной политикой, так и с внешним фактором, ограничивают наши возможности смягчения монетарной политики. Внешние риски связаны с волатильностью курсов валют и инфляции в других странах. Что касается внутренних рисков, то здесь отмечу стремительный рост импорта", - сказал Рустамов.

Отметим, что в текущем году ЦБА снизил учетную ставку в феврале - с 15 до 13 процентов, а в апреле - с 13 до 11 процентов, в июне - с 11 до десяти процентов.

В следующий раз параметры процентного коридора будут обсуждаться в октябре 2018 года.

(Автор: Илькин Шафиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.