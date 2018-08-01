Льготные кредиты для бизнеса в Азербайджане стали еще дешевле

1 августа 2018 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с шести до пяти процентов снижена годовая процентная ставка по льготным кредитам, выделяемым на поддержку предпринимательства в стране.

Это предусмотрено в “Порядке использования средств Фонда развития предпринимательства Азербайджана”.

Президент Ильхам Алиев в среду подписал указ о совершенствовании механизма государственной поддержки развитию предпринимательства, который предусматривает создание данного Фонда. Одновременно ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства, действовавший с 1997 года принистерстве экономики страны.

Согласно порядку, годовая процентная ставка по кредитам Фонда составляет один процент, еще четыре процента - ставка уполномоченной кредитной организации. Минимальный размер льготного кредита, который может предоставить Фонд, составит пять тысяч манатов, а максимальный - 10 миллионов манатов.

При этом, отмечается, что малые кредиты (от пяти до пятидесяти тысяч манатов) будут выделяться на период до трех лет, средние кредиты (от 50 001 до одного миллиона манатов) - сроком на пять лет, крупные кредиты (от 1 000 001 до десяти миллионов манатов) - сроком до десяти лет.

Официальный курс на первое августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli

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