Эльман Рустамов: У Азербайджана есть потенциал для улучшения своих международных рейтингов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжит работу над повышением своих международных рейтингов, заявил в среду на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Мы считаем, что международные рейтинговые агентства не совсем правильно и объективно оценивают реальное положение дел в национальной экономике страны. Но с другой стороны, хочу сказать, что у нас есть потенциал для продвижения в этих рейтингах, и мы должны использовать его", - сказал Рустамов.

По его словам, в этом направлении работы ведутся как со стороны Центрального банка, так и в правительстве.

"Считаем, что это послужит постепенному улучшению рейтинга Азербайджана и восстановлению его инвестиционного рейтинга", - добавил глава ЦБА.

Напомним, что в субботу два международных рейтинговых агентства - Fitch Ratings и Standard & Poor’s - утвердили кредитные рейтинги Азербайджана. В отчетах обоих агентств отмечались позитивные изменения в экономике страны. В частности, S&P прогнозирует, что ВВП Азербайджана в среднем будет расти на три процента до 2022 года, а номинальный ВВП за тот же период вырастет с 79 до 93 миллиардов манатов.

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне “ВВ+”, а S&P сохранило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне “ВВ+/В”. Прогноз по рейтингам - стабильный.

(Автор: Илькин Шафиев)

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