Центробанк прокомментировал влияние новых тарифов на пассажироперевозки в Азербайджане на инфляцию

БАКУ /Trend/ - Изменение тарифов на пассажироперевозки в Азербайджане не окажет серьезного влияния на инфляционные ожидания.

Об этом на пресс-конференции в среду сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Эти цены в потребительской корзине, конечно же, занимают не последнее место. Тем не менее, мы полагаем, что данное изменение не скажется на прогнозах по инфляции на текущий год, которые составляют шесть-восемь процентов. То есть влияние данного фактора на инфляцию окажется минимальным", - сказал Рустамов.

Отметим, что в Азербайджане с первого августа вступили в силу новые тарифы на перевозки общественным транспортом.

Стоимость одного проезда в метрополитене составит 0,3 маната, одного проезда регулярными внутригородскими автобусными маршрутами - 0,3 маната, одного проезда междугородними и междупоселковыми маршрутами, в зависимости от расстояния, от 0,3 до 0,9 маната, междугородними регулярными автобусными маршрутами - 2,4 гяпика за один километр.

(Автор: Илькин Шафиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.