Казахстан откроет в Туркменистане торговый дом

1 августа 2018 14:52 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Туркменистан проведет саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала
Туркменистан 14:36
Туркменистан снизил коэффициенты к тарифным ставкам на экспортные перевозки по ж/д
Бизнес 13:02
В руководстве товарно-сырьевой биржи Туркменистана произведено кадровое назначение
Туркменистан 12:51
Назначен министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана
Туркменистан 12:07
Кызылординская область Казахстана снизила зависимость экономики от нефти
Казахстан 11:56
Казахстан вместе с Россией планирует создать сверхтяжелую ракету
Казахстан 10:44
Лента новостей
Развитие железнодорожной логистики между Баку и Тегераном усилит безопасность региона - эксперт
Бизнес 15:53
Строительство современного моста в Ташкенте будет завершено в ближайшие дни
Бизнес 15:50
Баку призывает страны-члены ОБСЕ решительно потребовать от Армении вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана
Политика 15:42
Лавров и глава МИД Катара подтвердили стремление наращивать двустороннее сотрудничество
Россия 15:40
Бактрансагентство обнародовало новые цены на проезд в автобусах
Экономика 15:39
Президенту Ирана дали месяц, чтобы отчитаться по экономическим вопросам
Экономика 15:35
Азербайджан станет транспортной артерией между регионами Центральной Азии, Каспия и Черного моря - эксперт
Точка зрения 15:27
Выборы президента Грузии пройдут 28 октября
Грузия 15:25
Tesla намерена инвестировать в КНР пять миллиардов долларов
США 15:24