В Туркестанской области Казахстана строится завод по производству искусственного волокна

2 августа 2018 10:19 (UTC+04:00)

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