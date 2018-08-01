Фонд развития предпринимательства Азербайджана сможет заниматься бизнесом

1 августа 2018 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана сможет вести предпринимательскую деятельность.

Это предусмотрено уставом организации.

Президент Азербайджана подписал указ о совершенствовании механизма государственной поддержки развитию предпринимательства, который предусматривает создание данного Фонда. Одновременно ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства, действовавший с 1997 года при министерстве экономики страны.

Отмечается, что предпринимательскую деятельность Фонд сможет вести только для достижения поставленным перед ним задач.

Среди таких задач - создание или участие в хозяйственных обществах. Также Фонд будет участвовать в создании отраслевых и региональных программ, нацеленных на развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест.

Помимо основной задачи - льготного кредитования бизнеса, Фонд будет помогать предпринимателям расширять свою зарубежную деятельность, оказывать им консалтинговые услуги, в частности, изучать рыночную конъюнктуру, готовить для них инвестиционные проекты, помогать в формировании рыночной инфраструктуры, проводить тренинги, различные мероприятия и т.д.

Фонд будет действовать при министерстве экономики. Уставный фонд организации определен в размере 1,09 миллиарда манатов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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